Ligue 1 : tous les résultats de la 35e journée

Déjà sacré champion, le PSG n'en a pas fini avec sa difficile fin de saison. Les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile (1-1) contre Nice, samedi, lors de la 35e journée de Ligue 1. Neymar a ensuite égalisé sur penalty (60). Mais Cavani a raté la balle de match dans le temps additionnel (90+3), en ne convertissant pas son penalty.

Vendredi, l'Olympique de Marseille a perdu quasiment tout espoir d'accrocher une qualification pour la Ligue Europa, en concédant le nul (1-1) à Strasbourg. Les coéquipiers de Mario Balotelli ont ouvert le score par Valère Germain (48e), mais Kenny Lala a égalisé après un penalty repoussé par Mandanda (65e). Les Phocéens, qui totalisent 55 points, ont encore quatre longueurs de retard sur Saint-Etienne (59), qui se déplace dimanche à Monaco. De son côté, Strasbourg engrange un 46e point.

Nîmes est allé s'imposer largement à Reims (3-0), grâce à des buts de Jordan Ferri (26e), Renaud Ripart (43e), et Denis Bouanga (46e). Les "Crocos" sont 8e, avec 49 points, tandis que Reims reste dans le top 10 à la 9e place.

Guingamp voit la Ligue 2 se rapprocher

Les Girondins de Bordeaux se sont également inclinés à domicile face à Angers (0-1). Les Angevins ont arraché leur dixième victoire en championnat, grâce à un but de Bahoken (40e), et sont 11e au classement. Bordeaux, qui a subi sa quatrième défaite consécutive, voit le top 10 s'éloigner, et se classe 14e avec 38 points.

Neutralisé par Caen à domicile (0-0), Guingamp reste dernier de la Ligue 1 et se dirige tout droit vers la Ligue 2. Les hommes de Jocelyn Gourvennec voient leur adversaire du jour s'éloigner à cinq points.