Ligue 1 : le PSG, tenu en échec par Nice (1-1), ne rassure pas

Le Paris SG ne rassure toujours pas : une semaine après son échec en Coupe de France et quatre jours après sa défaite à Montpellier, les Parisiens ont été tenus en échec par Nice (1-1), samedi pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Cavani de retour comme titulaire

Malgré le retour de Edinson Cavani comme titulaire mais en l'absence de Kylian Mbappé, suspendu, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas réussi à prendre le dessus sur le 7e du classement. C'est Nice qui a ouvert le score sur un but de Ignatius Ganago au retour des vestiaires (46). Neymar a ensuite égalisé sur penalty (60). Mais Cavani a raté la balle de match dans le temps additionnel (90+3), en ne convertissant pas son penalty.

Ce deuxième nul à domicile élimine les coéquipiers de Neymar de la course pour égaler le record du plus grand nombre de points sur une saison, 96, détenu par leurs prédécesseurs de l'exercice 2015/2016. Mais un succès contre Dijon dans deux semaines, pour la dernière au Parc des Princes, pourrait leur offrir celui du plus grand nombre de points gagnés à la maison, depuis l'instauration de la victoire à trois points. A Paris, on se console comme on peut.