Ligue 1 : tous les résultats de la 31e journée

Lyon a subi une douloureuse et inattendue défaite, samedi, lors de la 31e journée de Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio se sont inclinés à domicile contre Dijon, 3-1, quatre jours après leur élimination en demi-finale de la Coupe de France. L'OL reste 3e du classement mais pourrait voir Lille, 2e, s'échapper, avec 7 points d'avance en cas de succès à Reims dimanche. Dijon fait la bonne opération en grimpant provisoirement de la 20e et dernière place à la 18e (place de barragiste).

Monaco 17e. Dans la course pour le maintien, les joueurs de l'AS Monaco se sont fait peur, en arrachant in extremis le point du match nul à Guingamp (1-1). Le club de la Principauté peut remercier Stevan Jovetic qui s'est trouvé à point nommé pour pousser au fond le ballon au bout du temps additionnel (1-1, 90+4), après l'ouverture du score de Félix Eboa Eboa (23e). Avec 31 points, Monaco est 17e mais conserve sept longueurs d'avance sur Dijon (18e), barragiste virtuel, et huit sur Caen et son hôte du soir, redevenu lanterne rouge.

Saint-Etienne, qui a pourtant évolué une heure en supériorité numérique, a arraché l'égalisation à Amiens (2-2). Malgré l'ouverture du score de Timothée Kolodziejczak (16e), Amiens avait pris l'avantage grâce à un doublé du Sénégalais Moussa Konaté (23e, 61e). Mais Rémy Cabella a égalisé au bout du temps additionnel (90e+5). Les joueurs de Jean-Louis Gasset restent quatrièmes avec 50 points. Amiens totalise 31 points et conserve sept longueurs d'avance sur le barragiste, Dijon.

Rennes laisse filer des points, malgré Ben Arfa. Dans les autres matches, Nîmes s'est imposé à domicile contre Caen, 2-0 grâce à des buts de Bouanga (85e), et Gradit contre son camp (90+4). De son côté, Rennes a laissé filer des points précieux dans la course à l'Europe, en faisant match nul (3-3) à Angers. Ils ont été freiné par Jeff Reine-Adélaïde, auteur d'un doublé, et Bahoken. Du côté de Rennes, Ben Arfa a été étincelant, en ouvrant le score après un éclair de génie (35e), puis en redonnant temporairement l'avantage sur penalty (75e). Niang a inscrit le deuxième but de Rennes.