Ligue 1 : Lille s'incline à Amiens, Monaco coule à Metz

Samedi soir, il ne faisait pas bon être un "gros" en Ligue 1. Le dauphin du PSG l'année dernière, Lille, réduit à dix dès la 39e minute, a manqué de mordant à Amiens, concédant une courte défaite 1-0 sur un but de Serhou Guirassy (72e), lors de la deuxième journée du championnat.

Monaco lanterne rouge

Auteur d'une saison catastrophique l'année dernière, Monaco veut se racheter pour l'exercice 2019-2020. Cela paraît très mal engagé : après une défaite 3-0 à domicile contre Lyon, la semaine dernière, Monaco s'est incliné sur le même résultat à Metz, avec un doublé de Habib Diallo et un but de Renaud Cohade. Les Monégasques sont lanterne rouge.

Nice et Toulouse solides

Dans les autres matches de la soirée, Nice a réussi à résister au chaudron des Costières, à Nîmes, en s'imposant 2-1 grâce à Wylan Cyprien et Ignatius Ganago. Bordeaux et Montpellier se sont séparés sur un match nul 1-1, avec des buts d'Andy Delort côté montpelliérain et Josh Maja côté bordelais. Toulouse a battu Dijon 1-0, grâce à un but de Jean-Victor Makengo.

Un peu plus tôt dans la journée, Marseille a décroché son premier point de la saison à Nantes, au terme d'un match nul et vierge. Si Nantes a bien terminé la rencontre, butant sur un Steve Mandanda en forme, ce sont bien les Marseillais qui peuvent nourrir le plus de regrets avec le penalty raté de la recrue phare Dario Benedetto.