Lyon s'impose 3-2 à Brest et reprend la tête de la Ligue 1

Lyon a provisoirement repris la tête du championnat en s'imposant 3-2 à Brest à l'issue d'un match débridé marqué par de grosses erreurs défensives des Bretons, vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Lyonnais ont pris le large en première période sur des buts de Lucas Paqueta (9e) et Houssem Aouar (28e) ainsi qu'un penalty obtenu et transformé par Memphis Depay (43e), mais les Brestois sont revenus au score en seconde période par Brendan Chardonnet (52e) et Irvin Cardona (73e).

Les Lyonnais reviennent ainsi à hauteur de Lille

Battus 2-1 par Montpellier la semaine dernière, les Lyonnais reviennent ainsi à hauteur de Lille, qui n'avait fait mieux que 0-0 contre Brest la semaine dernière et se déplace dimanche à Lorient, mais avec une meilleure différence de buts, avant un passage délicat la semaine prochaine à Marseille. Brest, en revanche, retombe dans ses travers défensifs, tout en faisant une nouvelle fois preuve d'abnégation et de caractère pour produire du jeu et manquer d'égaliser malgré un 0-3 à la mi-temps.