Ligue 1 : tous les résultats de la 10ème journée

Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits. Vendredi, le PSG est allé s'imposer sur la pelouse de Nice en ouverture de la 10ème journée et est assuré de conserver son fauteuil de leader. Mais tous les yeux étaient rivés vers le Parc OL où Lyon recevait Dijon pour la première de Rudi Garcia sur le banc, samedi. Malgré une nette domination, les Lyonnais n'ont pas réussi à marquer et se contentent d'un match nul décevant (0-0). Résultat, l'OL pourrait bien terminer la journée en position de relégable.

Cinq autres matches avaient lieu samedi soir. Toulouse, désormais entraîné par Antoine Kombouaré, a réalisé une bonne opération en s'imposant contre Lille. Reims et Brest sortent respectivement vainqueurs de leurs matches face à Montpellier et Angers. Petite surprise avec la victoire de Metz, jusqu'ici relégable, contre Nantes, le dauphin du PSG, grâce à un but de l'inévitable Diallo. Quant à Nîmes et Amiens, ils se sont séparés sur un match nul.