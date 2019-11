Ligue 1 : Saint-Etienne sur le podium après sa victoire à Nantes

Saint-Etienne a prolongé sa belle remontée au classement en gagnant à Nantes un match fou (3-2), dimanche, qui lui permet de prendre provisoirement la troisième place de la Ligue 1, lors de la 13e journée.

Les Verts, avant-derniers du Championnat fin septembre, ont signé une performance renversante : auteur d'un doublé (34e, 67e), Denis Bouanga a offert la victoire à son équipe, qui n'a perdu aucun de ses neuf derniers matches, toutes compétitions confondues. Saint-Etienne est désormais 3e de ligue 1, avec le même nombre de points qu'Angers (21 points). Cette quatrième défaite consécutive en L1 relègue Nantes à la 8e place (19 pts).

Rennes et Montpellier se relancent

Éliminés de la Ligue Europa jeudi, les Bretons se sont repris contre Amiens (3-1), pour enchaîner un second succès consécutif en Championnat. Incapable de gagner entre début septembre et fin octobre, les joueurs de Julien Stéphan ont signé face aux Picards une victoire à leur image, celle d'une équipe qui ne lâche pas face aux difficultés. Menés au score, malmenés par de bons Picards, ils ont fini par faire la différence dans la dernière demi-heure grâce à Mbaye Niang (62e) et Raphinha (79e s.p.). Avec un match en moins, le Stade Rennais (18 pts), à trois points du podium, peut légitimement rêver aux places européennes, s'il parvient à être plus régulier.

Montpellier, aussi, a besoin de plus de constance. Contre Toulouse (3-0), Gaëtan Laborde (43e), Damien Le Tallec (59e) et Téji Savanier (75e), pour son premier but sous ses nouvelles couleurs, ont mis fin à une série de trois matches de Championnat sans victoire. S'ils remontent à la 5e place (19 pts), les Héraultais doivent confirmer et enchaîner un deuxième succès consécutif, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire cette saison.