Ligue 1 : Saint Etienne-Lyon, malheur au vaincu

Comme on se retrouve ! Tout juste intronisé nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, passé par Lyon entre 2008 et 2011, a remplacé Ghislain Printant, remercié vendredi après le mauvais début de saison des Verts, 19ème au classement en championnat. Ironie du sort ou simple hasard du calendrier, Stéphanois et Lyonnais se retrouvent dimanche dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Et autant dire que le perdant de ce traditionnel et bouillonnant derby subirait un sacré coup sur la nuque.

Les Verts au bord du précipice

Avant-dernier en championnat après huit journées, un point pris en deux matchs d'Europa League, Saint-Etienne vît un début de saison cauchemardesque, bien loin des objectifs du début de saison. L'éviction de Ghislain Printant semblait inéluctable. La victoire (0-1) à Nîmes le week-end dernier a apporté un peu de calme au sein du vestiaire mais le derby face à Lyon pourrait être un véritable élément déclencheur pour la suite de la saison.

Démarrer ou plonger dans une crise profonde, l'équation est simple pour les Verts dans un match où il sera également question d'honneur, face au rival lyonnais, l'ennemi de toujours. S'il y a bien une victoire que les supporters apprécieraient tout particulièrement, c'est bien celle-là.

Une victoire mais encore des doutes pour Lyon

La situation reste délicate pour Lyon et son entraîneur Sylvinho. Malgré la victoire (0-2) en Ligue des Champions mercredi dernier face à Lepizig, les Lyonnais restent sur sept matchs sans victoire en championnat. L'OL est onzième au classement, à seulement un point des Stéphanois. L’entraîneur brésilien est donc sous le feu des projecteurs, et toujours sous celui des critiques. La situation est identique pour Juninho, directeur sportif et principal acteur de la venue de Sylvinho pour le poste d'entraîneur.

Samedi dernier après la défaite à domicile face à Nantes, Jean-Michel Aulas s'était exprimé à propos de son duo brésilien en déclarant : "Il faut que Juninho soit plus proche des causeries, du vestiaire. Avec Sylvinho, ils doivent jouer le jeu d'une complémentarité totale." Une défaite face au rival vert ne ferait que renforcer la colère du président...