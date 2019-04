Saint-Étienne a repris à Marseille la 4e place du Championnat après sa victoire à Reims (2-0), dimanche, lors d'une 33e journée qui a permis au PSG d'enlever son 8e titre de champion de France.

L'ASSE a fait la décision grâce à un but de Cabella (24e) et celui contre son camp du Rémois Engels (51e) et compte désormais deux points d'avance sur l'OM. Les Stéphanois (4e, 56 pts) restent donc à trois longueurs de la 3e place, occupée par Lyon. Vendredi, l'OL l'avait emporté 2 à 1 devant Angers.