Ligue 1 : Rudi Garcia partira de l'OM à la fin de la saison

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Rudi Garcia a devancé la rumeur et a annoncé mercredi son départ de l'OM, à deux jours du dernier match d'une saison ratée. "J'ai décidé de partir, j'ai proposé cette solution à mon président qui l'a acceptée", a expliqué l'entraîneur lors de la conférence de presse organisée avant la rencontre contre Montpellier, vendredi, où la 5ème place de Ligue 1 sera en jeu.

️ Rudi Garcia : "J'ai décidé de partir. J'ai proposé cette solution à mon président qui l'a acceptée " pic.twitter.com/ydjcN29KYV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 22, 2019

Rudi Garcia était vivement contesté par les supporters après une saison catastrophique, marquée par une élimination au premier tour de la Ligue Europa, des sorties prématurées en Coupes ationales et par une absence de qualification pour la Ligue des champions, l'objectif prioritaire du club. Les Marseillais, actuellement sixièmes de Ligue 1, ne disputeront pas de compétition européenne l'an prochain et doivent désormais se trouver un nouvel entraîneur pour débuter un "nouveau cycle", de l'aveu même de Jacques-Henri Eyraud, le président du club, qui était présent aux côtés de Rudi Garcia, mercredi après-midi.

En finale de Ligue Europa l'an dernier

Si l'histoire entre Rudi Garcia et l'OM se termine mal, elle aura aussi connu de belles heures, avec en apogée un magnifique parcours en Ligue Europa la saison dernière. L'aventure européenne, marqué par des qualifications au bout du suspense contre Leipzig en quarts de finale et Salzbourg en demi-finales, s'était conclue sur une lourde défaite en finale contre l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann (3-0), au Groupama Stadium de Lyon. Malgré une belle saison en championnat, les Marseillais avaient également échoué à se qualifier pour la Ligue des champions pour un petit point, terminant quatrièmes de Ligue 1 l'an dernier, derrière l'OL.

Plusieurs humiliations cette saison

Avant le début de cette saison 2018-2019, les espoirs étaient donc grands pour les Phocéens et leurs supporters. Mais tout est rapidement parti à vau-l'eau, entre premières rencontres ratées en Championnat et parcours catastrophique en Ligue Europa, avec, à l'arrivée, un seul point en six matches dans un groupe pourtant abordable, constitué de l'Eintracht Francfort, de la Lazio Rome et des Chypriotes de l'Apollon Limassol. Et, pour son premier match de l'année civile 2019, l'OM avait été éliminé dès son entrée en lice en Coupe de France par les amateurs d'Andrézieux (National 2, 4ème division)…

Comme conclusion d'une saison où rien n'aura fonctionné, malgré un sursaut d'orgueil en février-mars dans la foulée de l'arrivée de Mario Balotelli, les Marseillais ont dit adieu à tout espoir d'accrocher une place européenne au soir d'une humiliante défaite contre Lyon (3-0), dans un stade Vélodrome excédé. La position de Rudi Garcia, contesté autant pour ses choix tactiques que pour sa communication, était dès lors devenue intenable. Plusieurs noms pour le remplacer ont filtré dans les médias, dont ceux de Claude Puel, Gabriel Heinze ou Rafael Benitez. Une chose est sûre : le successeur de Rudi Garcia a du pain sur la planche...