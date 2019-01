Pas de but et pas de vainqueur dimanche au Rohazon Park. Rennes et Montpellier se sont quittés sur un nul (0-0) pour ce match comptant pour la 21ème journée de Ligue 1. Les deux équipes restent avec ce point dans la première partie du tableau : Montpellier est sixième, alors que les bretons sont huitièmes. Des classements provisoires, puisqu’il reste des matches en retard à disputer.

>>> Plus d'infos à suivre...