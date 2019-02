Ligue 1 : prévu dimanche, Saint-Etienne - Strasbourg est reporté en raison des intempéries

Le match entre Saint-Etienne et Strasbourg comptant pour la 23e journée de Ligue 1, prévu initialement dimanche à 15h, est reporté sine die "en raison de fortes chutes de neige", a indiqué samedi la Ligue de football professionnel.

La nouvelle date sera fixée ultérieurement. Le club de Strasbourg avait devancé l'annonce de la LFP, en indiquant sur Twitter que la rencontre entre le 4e et le 5e du championnat était reportée "à une date ultérieure" à cause "des mauvaises conditions météo régnant actuellement dans le Forez".

En raison des mauvaises conditions météo ❄️ régnant actuellement dans le Forez, #ASSERCSA est reporté à une date ultérieure. pic.twitter.com/0SjePcAOlq — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 2 février 2019

"La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre", précise un communiqué de la Ligue.

"Pas une mauvaise chose" pour Strasbourg. "On va prendre notre mal en patience, se reposer et préparer le match (contre) Angers (samedi 9). On a quelques garçons qui avaient fini la rencontre contre Bordeaux (mercredi en Coupe de la Ligue, victoire 3-2) un peu fatigués donc ce report n'est pas une mauvaise chose malgré tout", a affirmé l'entraîneur alsacien Thierry Laurey, cité par son club sur Twitter.

Le calendrier de la 23e journée de Ligue 1 était déjà touché par plusieurs reports, liés cette fois aux manifestations des "gilets jaunes" sur lesquelles les autorités souhaitent concentrer leurs efforts de maintien de l'ordre. Dimanche à 21h, Lyon doit accueillir le leader parisien pour l'affiche du week-end.