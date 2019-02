Ligue 1 : Nîmes et Montpellier dos à dos

Pas de vainqueur mais un vrai beau "derby". Les "voisins" Nîmes et Montpellier ont fait match nul (1-1), dimanche après-midi lors de la 23e journée de Ligue 1. Les "Crocodiles" nîmois ont rapidement ouvert le score par Landre, dès la deuxième minute, dans un stade des Costières en fusion. Les Montpelliérains, bousculés pendant plus d'une heure et sauvés à plusieurs reprises par leur gardien Lecomte, ont réagi dans la dernière demi-heure pour égaliser sur un lob de Delort, validé par l'arbitrage vidéo (73e).

Les Héraultais auraient même pu l'emporter dans le temps additionnel sans un arrêt magnifique de Bernardoni, le gardien nîmois. Ce score de parité permet à Nîmes de conforter sa 11e place (30pts), tandis que Montpellier remonte à la 5e (36 pts).