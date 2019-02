Ligue 1 : les résultats de la 23e journée

Monaco a remporté samedi contre Toulouse (2-1) son premier succès de la saison à domicile en championnat, lors de la 23e journée, grâce à Aleksandr Golovin (16e) et Cesc Fabregas (62e), auteur de son premier but en France.

C'est un retour gagnant au stade Louis-II pour Leonardo Jardim, qui revient sur le banc monégasque fin janvier. Le club de la Principauté remonte à la 18e place (barragiste), avec le même nombre de points que le premier relégable Amiens (19e) et que Caen (17e) qui recevra Nantes le 13 février en match en retard.

La mauvaise passe de Marseille continue. Pour l'OM, la descente aux enfers continue. Les hommes de Rudi Garcia se sont inclinés chez le promu Reims 2-1, et sont désormais 10e, avec un match en retard. Pour Marseille, c'est le neuvième revers de la saison. Les Rémois, vainqueurs sur des buts de Tristan Dingomé (22e) et Suk Hyun-jun (68e) et qui ont tenu après la réduction du score par Clinton Njie (86e), se hissent à la 7e place à six points de Lyon.

Amiens et Dijon en danger. A domicile, Rennes s'est imposé 1 but à zéro contre Amiens, grâce à Zeffane (62e), et reste au contact des prétendants à l'Europe. Avec 33 points, les Bretons sont 9e, mais ils sont à deux points de Strasbourg, 5e, même si les Alsaciens comptent un match en moins, à Saint-Étienne. En revanche, pour Amiens, cette défaite leur coûte une place au classement et les hommes de Christophe Pélissier sont désormais relégables (19e) avec 18 points.

Au stade Raymond Kopa, Angers a de son côté battu Dijon 1-0, avec un but de Bahoken (27e). Les Angevins restent 13e tandis que Dijon sont à une dangereuse 16e place.