Ligue 1 : Neymar encensé par ses coéquipiers après son but décisif contre Lyon

Même conspué par une partie des supporters du Paris Saint-Germain, Neymar reste l'arme décisive du club. Il l'a encore prouvé dimanche soir en inscrivant le seul but de la rencontre, à la 87e minute, permettant aux Parisiens de prendre trois points d'avance en tête de la Ligue 1. Après la rencontre, ses coéquipiers et son coach ont loué sa capacité à faire la différence dans les moments-clés d'une rencontre.

"Il peut être Ballon d'or", selon Herrera

"Je suis très heureux pour Neymar. Quand il est décisif, c'est pour l'équipe et le club. Il faut le remercier", estime par exemple le latéral belge Thomas Meunier. "Nous sommes là pour travailler pour des gens comme Ney ou Di Maria. On travaille toujours un peu plus pour eux. On les laisse prendre un peu plus de risques devant. Et tant qu'ils font la différence, c'est avec plaisir qu'on le fait."

Le milieu de terrain espagnol Ander Herrera était lui aussi dithyrambique sur le meneur de jeu brésilien, lié cet été à d'innombrables rumeurs de départ au Barça ou au Real Madrid : "Nous avons contrôlé le match et dans les cinq dernières minutes, quand on a des joueurs tels que Neymar, Mbappé ou Di Maria, c'est plus facile. (…) Neymar ? Je suis ravi de jouer avec lui. Je ne veux pas parler du mercato. Maintenant, Neymar est avec nous. C'est un joueur fantastique et il peut être Ballon d'or. J'espère qu'il peut jouer comme cela toute la saison."

Pour Tuchel, "Neymar va faire mieux"

Et il y a enfin Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, pour qui le "Ney" est "toujours décisif" et bien impliqué dans la saison parisienne : "Je peux vous confirmer qu'il est à 100% dans le groupe. Il rigole, il est fiable à l'entraînement, complètement avec ses coéquipiers. C'est son job de marquer, de faire des choses décisives."

Pour autant, le coach allemand promet des lendemains encore plus souriants pour le Brésilien : "Neymar peut faire mieux! C'est le 2e ou 3e match en quatre mois pour lui. Il n'a pas sa capacité à 100%. Ce n'est pas sa limite. Il peut faire mieux, il va faire mieux. Il va retrouver son meilleur niveau, avec les matches et des buts décisifs comme ça, ça va l'aider."