Ligue 1 : Marseille battu par le promu Reims

La descente aux enfers et au classement continue pour Marseille, défait chez le promu Reims 2 à 1, samedi lors de la 23e journée de Ligue 1, un 9e revers de la saison en Championnat qui place l'OM au 10e rang, avec un match en retard.

Reims grimpe à la 7e place. Les Rémois, vainqueurs sur des buts de Tristan Dingomé (22e) et Suk Hyun-jun (68e) et qui ont tenu après la réduction du score par Clinton Njie (86e), se hissent à la 7e place à six points de Lyon, le troisième qui reçoit le leader parisien dimanche.

Le Paris SG, tenant du titre, compte dix points d'avance sur le deuxième, Lille, Lyon ayant déjà 16 points de retard.