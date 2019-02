Ligue 1 : Lyon bat difficilement Guingamp avant d'accueillir le Barça

Le résultat sans la manière. Lyon a battu dans la douleur Guingamp (2-1), vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, à quatre jours d'accueillir le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Lyonnais s'en sont remis à des buts de Martin Terrier (15e) et de Nabil Fekir (35e), auteur d'une frappe sublime dans la lucarne, pour battre les derniers du championnat de France. Félix Eboa Eboa avait égalisé entre temps (21e), alors que les Bretons auraient pu égaliser dans le temps additionnel sur une tête de Nolan Roux sur la barre (90e+3).

Lyon, qui a eu très chaud, reste troisième (46 pts) et revient à trois points de Lille, deuxième (49 pts). L'En Avant reste lanterne rouge avec 14 points, à cinq longueurs de Monaco, barragiste.

Le but fabuleux de Savanier pour Nîmes. Dans l'autre match de la journée, Nîmes a enfoncé Dijon (2-0) un peu plus tôt. Les "Crocos" ont gagné notamment grâce à un but extraordinaire de Téji Savanier, d'une frappe de plus de 40 mètres (28e). Antonin Bobichon a clôturé la marque en fin de match (83e) pour permettre aux Nîmois de grimper provisoirement à la 9e place du classement (36 pts), devant Strasbourg. Dijon reste 17e et premier non-relégable (20 pts), avec un point d'avance sur Monaco, 18e.