Ligue 1 : l'Olympique de Marseille affronte Angers et espère encore décrocher la deuxième place du championnat

Après le revers subi face à Lens le samedi 6 mai (2-1), l'Olympique de Marseille compte bien chercher la victoire face à Angers ce dimanche soir. Cette dernière défaite a été très mal vécue par le club phocéen et par les supporters. Le résultat dans un premier temps, mais aussi l'arbitrage avec un but sévèrement refusé à Alexis Sanchez, sans compter une suite de décisions favorables aux Lensois. Pour montrer son mécontentement, la direction du club a publié un communiqué cinglant dans lequel il déplore un traitement inéquitable.

"On est totalement focus"

Une situation pas vraiment idéale pour les joueurs marseillais qui tentent d'arracher une place en Ligue des champions. "On n'a pas trop le temps de cogiter. On n'a pas le temps de trop penser à ce qui s'est passé au match précédent. On est totalement focus sur le match contre Angers. On sait qu'ils descendent en Ligue 2 donc ils sont beaucoup plus relâchés", a expliqué le milieu de terrain Matteo Guendouzi avant d'ajouter que la tâche sera difficile puisque les Angevins prendront plus de liberté sur le terrain.

Il y a encore deux semaines, l'OM rêvait encore du titre. Désormais, le club phocéen est sous pression avant d'accueillir Angers, qui comptabilise trois victoires seulement en 34 matches. L'un des pires bilans du 21e siècle. Le tout, dans un Vélodrome comble et qui réservera une ovation à Dimitri Payet. A 36 ans, le capitaine marseillais risque une lourde suspension après une gifle captée par les caméras à Lens. Ce match pourrait être le dernier de sa saison ou même de sa carrière.