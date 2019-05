Ligue 1: Lille consolide sa deuxième place face à Lyon (2-2), qui remonte sur le podium

Lille a consolidé sa deuxième place du Championnat de France en allant chercher le nul chez son poursuivant Lyon (2-2), troisième à six points, dimanche au terme de la 35e journée. Les Nordistes gardent la main sur le dernier ticket qualificatif pour la Ligue des champions à trois rencontres de la fin, alors que l'OL devra batailler pour rester sur le podium, puisque Saint-Etienne (4e) est revenu à un point. De son côté, le Paris SG a déjà validé son 8e titre de champion de France.

Une deuxième place synonyme de C1. Le match nul a donné un vainqueur : Lille. Avec six points d'avance (69 pts contre 63) avant les trois dernières rencontres, les Nordistes gardent une avance confortable sur l'OL pour la deuxième place synonyme de C1. À Décines, où aucune équipe européenne ne s'est imposée cette saison, les hommes de Christophe Galtier ont été au niveau des enjeux. Ils ont même caressé la victoire à 2-1, jusqu'à l'égalisation de Léo Dubois (74). Il leur faudra attendre au moins une semaine de plus, et la réception de Bordeaux dimanche, pour verrouiller la C1.

La menace verte pour Lyon. Pour les Lyonnais, trahis par leur défense sur les deux buts, ce mauvais résultat ouvre la porte à une fin de Championnat crispante. L'entraîneur Bruno Genesio, avant de faire ses adieux au banc, a trois matches pour verrouiller la 3e place qui donne accès au 3e tour préliminaire de la C1, à commencer par un déplacement à Marseille dimanche prochain.

Derrière Lyon, Saint-Etienne est à l'affût de la moindre erreur... Les Verts sont candidats pour la C1! Menés 1-0 jusqu'à la 59e minute, ils ont renversé Monaco en seconde période pour s'imposer (3-2) et revenir à un point de leurs rivaux du Rhône.