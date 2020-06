Ligue 1 : les clubs votent pour le maintien à 20 équipes, Amiens et Toulouse relégués

Les clubs professionnels de football, réunis en Assemblée générale mardi, ont voté pour le maintien de la Ligue 1 à 20 équipes la saison prochaine, confirmant les relégations d'Amiens et Toulouse qui espéraient l'élargissement du championnat à 22 clubs, a annoncé la Ligue de football professionnel. Revigorés le 9 juin par la décision du Conseil d'Etat de suspendre les relégations et d'enjoindre la Ligue de football professionnel (LFP) à réétudier le format de la L1, Picards et Toulousains ont été renvoyés vers la deuxième division par un vote de leurs pairs.

Mardi, le maintien du format à 20 écuries a été adopté à 74,49% des voix exprimées par l'Assemblée générale regroupant tous les clubs ainsi que les familles du football (joueurs, entraîneurs,...), a précisé la LFP. Signe qu'Amiens, pourtant très actif médiatiquement ces derniers jours, n'est pas parvenu à convaincre les autres clubs.

Amiens ne devrait pas en rester là

Vendredi, le Bureau puis le Conseil d'administration de la LFP avaient déjà pris la même décision sur la base d'un examen approfondi des enjeux d'une Ligue 1 à 20, 21 ou 22 clubs. Le club picard, 19e du championnat lors de l'interruption anticipée de la saison pour cause de coronavirus, avait pourtant tenté jusqu'au bout de faire basculer les convictions, proposant plusieurs calendriers permettant de disputer les quatre journées supplémentaires nécessitées par l'hypothétique élargissement du format.

Mais les arguments n'ont pas fait mouche auprès des autres clubs, soucieux notamment de ne pas acter une évolution qui bousculerait de facto la répartition, voir le montant, des juteux droits télévisés de la saison prochaine. Si Toulouse, en passe d'être racheté par la société américaine d'investissements RedBird Capital Partner, est resté discret sur ce dossier, Amiens a lui d'ores et déjà promis de nouveaux recours si les autorités du football n'allaient pas dans son sens.