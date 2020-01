Ligue 1 : le PSG s'impose à Monaco 4-1, et augmente encore son avance au classement

Le Paris SG s'est imposé 4-1 à Monaco mercredi en match en retard de Ligue 1, trois jours après son match nul 3-3 au Parc des Princes contre ces mêmes Monégasques, et s'envole au classement avec 8 points d'avance sur son dauphin, Marseille.

Doublé de Mbappé

Plus tôt dans la journée, Rennes a également profité de son match en retard à Nîmes (1-0) pour conforter sa place sur le podium, en prenant 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Nantes, pendant qu'Amiens et Reims ont concédé le nul 1-1 en Picardie. Les Parisiens et leur quatuor d'attaque ont gardé le même allant offensif que dimanche contre l'ASM, et ont été récompensés par des buts de Mbappé (24, 90+1) et de Neymar (45+2, sp) et Sarabia (73).

Les Parisiens se sont montrés plus généreux dans les efforts défensifs, mais se sont aussi reposés sur les belles parades de leur gardien Kaylor Navas. Le Costaricien a toutefois manqué sa dernière sortie, permettant à Bakayoko de réduire l'écart.

Le PSG compte 8 points d'avance sur son dauphin, l'OM

Paris compte désormais huit points d'avance sur Marseille, son dauphin, avant ces déplacements en Coupe de France à Lorient, en Coupe de la Ligue à Reims puis à Lille en championnat. Rennes est lui aussi reparti de l'avant après sa défaite le weekend dernier contre Marseille. Sans briller contre des Nîmois volontaires mais techniquement limités, les joueurs de Julien Stéphan ont assuré l'essentiel grâce à un but de Hunou (64e).