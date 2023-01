Ligue 1 : le PSG se prépare au premier choc de l'année contre Lens

Premier jour de l'année 2023 et déjà un premier choc dans la Ligue 1. Ce dimanche soir, à 20h45, le Racing Club de Lens, deuxième au classement, reçoit le Paris Saint-Germain, leader de la compétition. Les Parisiens ont déjà gagné cette semaine lors de leur reprise contre Strasbourg, mais ils vont se présenter diminués dans le Pas-de-Calais.

"Une grande affiche"

Entre Lionel Messi qui continue de fêter sa victoire en Coupe du monde en Argentine, et Neymar bêtement expulsé ce mercredi, le PSG doit repenser l'entièreté de son attaque. Si l'inévitable Mbappé sera bien présent, il pourrait bien être seul face aux Lensois, invaincus à domicile. Le RC Lens impressionne d'ailleurs l'entraîneur parisien, Christophe Galtier.

"C'est devenu une grosse écurie de la Ligue 1, de par le nombre de points qu'ils ont et la qualité de jeu que peut proposer Lens", estime l'entraîneur. "À mes yeux, sur cette première partie de championnat, c'est sûrement l'adversaire le plus difficile que nous allons jouer. On a tous les ingrédients pour que ça soit une grande affiche et une grande soirée."

Comme toujours, le stade Bollaert sera plein comme un œuf pour cette rencontre : plus de 38.000 spectateurs, dont un millier de Parisiens. La cerise sur le gâteau, comme le dit Christophe Galtier. L'ambiance promet d'être festive pour ce premier match de l'année.