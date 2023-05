Ligue 1 : le PSG sacré champion ? Nantes relégué ? Les enjeux de cette avant-dernière journée

La 37e journée et avant-dernière de Ligue 1 se joue ce samedi soir. Dix matches à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport dès 20 heures. S'il reste encore beaucoup d'enjeux, aussi bien en haut qu'en bas du classement, plusieurs confirmations dans la première moitié du tableau sont attendues. À commencer par le nom du futur champion de France.

Un point manque au PSG

Un titre qui ne devrait pas échapper au Paris Saint-Germain, en déplacement à Strasbourg, toujours pas sauvé mathématiquement. Le PSG n'a besoin que d'un point ou d'un mauvais résultat de Lens pour s'adjuger d'un 11e titre historique.

Les Sang et Or, qui recevront de leur côté Ajaccio, déjà relégué. Une victoire permettrait au Racing de s'assurer de la deuxième place et d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions au nez et à la barbe de l'OM, qui affrontera Brest au Vélodrome.

Les Canaris relégués en Ligue 2 ?

Derrière, trois équipes se battent pour deux places européennes Monaco, quatrième, et Rennes, sixième, qui se rencontrent en terre bretonne. Et Lille, cinquième, qui essaiera de profiter de cet affrontement direct alors que les Dogues recevront Nantes à la lutte pour le maintien. C'est d'ailleurs l'autre grosse bataille de cette 37e journée entre les Canaris, 17e et premier relégable, et l'AJ Auxerre, 16e, qui se rendra à Toulouse. Un seul point sépare les deux formations c'est sans doute le duel le plus chaud de cette fin de saison.