Ligue 1 : entre deux chocs européens, un match piège pour le PSG contre Strasbourg

Les Parisiens seront sur leurs gardes ce samedi sur la pelouse de Strasbourg (match à 17 heures). Et pour cause : ils ont perdu les trois derniers matchs de Ligue 1 qui ont suivi leur rendez-vous européens ces derniers temps avec des défaites contre Lyon, Monaco et Nantes après avoir affronté Istanbul Basaksehir et Barcelone par deux fois. Or, le PSG termine une semaine marquée par son exploit de mercredi sur le terrain du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions (victoire 3-2).

"Bien jouer à Strasbourg pour ne pas se mettre dans le trou"

Mbappé et consorts savent donc qu'ils ne peuvent cette fois plus se permettre de se relâcher. Il ne reste que sept matchs à jouer en Ligue 1 avant la fin de la saison, soit 21 points à distribuer. Et la défaite contre Lille a déjà coûté très cher. "Le match retour contre Munich (mardi) ? Pour commencer, il faut bien jouer à Strasbourg pour ne pas se mettre dans le trou", a ainsi lancé Kylian Mbappé sur RMC Sport.

Pour s'imposer face aux Strasbourgeois, le PSG va en plus devoir composer avec un effectif diminué. Neymar est suspendu, Marquinhos souffre des adducteurs et Verratti et Florenzi sont toujours absents pour cause de Covid-19. "Pour nous, l'important, c'est notre capacité à détecter les joueurs les plus frais pour jouer ce match, sans non plus leur faire courir le moindre risque", a donc souligné l'entraîneur Mauricio Pochettino au micro d'Europe 1. "Il faudra être prêt physiquement, mais aussi avoir de la qualité pour gagner ce match."

"S'ils ne sont pas à 100%..."

"Ça va être chaud", estime de son côté Thierry Laurey, l'entraîneur de Strasbourg. Mais son club, qui végète au milieu du classement, a quand même un petit espoir de l'emporter, selon lui. Car cette saison, Paris ne semble plus invincible. "S'ils sont à 100%, tu n'auras pas trop d'espoir. Par contre, s'ils ne sont pas à 100%, tu peux avoir des ouvertures." D'autant plus que Paris a déjà perdu huit fois en Ligue 1 cette saison. Mais si Kylian Mbappé brille comme mercredi dernier à Munich, où il a inscrit un doublé, ce sera une autre histoire.