Ligue 1 - L'Argentin Mauro Icardi quitte l'Inter Milan et rejoint le PSG

L'attaquant Mauro Icardi, indésirable à l'Inter Milan, a rejoint le Paris SG dans le cadre d'un prêt d'un an "assorti d'une option d'achat", a annoncé le club parisien lundi, à quelques instants de la fermeture du mercato estival. Selon plusieurs français et italiens, le montant de l'option d'achat atteindrait les 70 millions d'euros.

A 26 ans, Mauro Icardi est un attaquant prolifique, avec plus de 120 buts en à peine plus de 220 matches avec le maillot nerazzurro. L'Argentin a terminé deux fois meilleur buteur de la Serie A et a été nommé meilleur joueur du championnat en 2018

Plus tôt dans l'après-midi, le club parisien a officialisé la signature pour quatre ans du gardien Keylor Navas en provenance du Real Madrid, et le départ en prêt sans option d'achat d'Alphonse Aréola pour le club espagnol.