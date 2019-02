Ligue 1 : "l'arbitrage doit protéger les joueurs" pour le père de Neymar

"Ce n'est pas le championnat de France le problème, c'est l'arbitrage qui doit protéger les joueurs", a jugé Neymar senior, père du crack du PSG, au sujet de la blessure de son fils, dimanche dans Téléfoot.

"Si on ne siffle pas les fautes, si on ne siffle pas l'anti-jeu... c'est ça le problème", a-t-il ajouté. Neymar a été blessé au pied droit, comme la saison dernière et doit se plier à un "protocole minimum de 10 semaines", a rappelé son père. C'est donc "impossible qu'il soit prêt pour le retour contre Manchester" United le 6 mars en Ligue des champions.

Dans le meilleur des cas, Neymar, joueur le plus cher du monde acheté 222 millions d'euros par le PSG, pourra être disponible pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions (9 et 10 avril). Le PSG a remporté sans lui le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester United 2 à 0.