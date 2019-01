PSG : "réactivation douloureuse" de la blessure au pied droit de Neymar

Au lendemain de la blessure de Neymar lors des 16èmes de finale de la Coupe de France face à Strasbourg (2-0), les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les premiers examens ont révélé une "réactivation douloureuse" d'une lésion au pied droit, plus précisément au cinquième métatarsien, a révélé le PSG dans un communiqué. "Le traitement dépendra de l’évolution dans les prochains jours", précise le club parisien, qui n'exclut aucune "option thérapeutique". Le 3 mars 2018, Neymar avait été opéré du pied droit après s'être fracturé le cinquième métatarsien lors d'une rencontre face à l'Olympique de Marseille.

Une inquiétude de plus pour le PSG. Mercredi soir, Neymar, gêné au pied droit après un mauvais appui, a laissé sa place à Moussa Diaby dès l'heure de jeu. Il est sorti en boitant légèrement et en se cachant les yeux.

À trois semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Manchester United, la blessure de la star brésilienne est une inquiétude de plus pour le PSG, qui doit déjà faire sans son milieu de terrain italien Marco Verratti, blessé à la cheville gauche contre Guingamp samedi et en pleine course contre la montre pour revenir en forme.