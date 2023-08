Ligue 1 : «Je suis très heureux de me retrouver à Lille», confie Samuel Umtiti

Héros des Bleus lors du Mondial-2018 avant de connaître des années de galères et de blessures au FC Barcelone, le défenseur Samuel Umtiti va faire son retour dans le championnat français en signant à Lille. Le défenseur central de 29 ans, qui s'était libéré de son contrat avec le FC Barcelone début juillet, a signé pour le mythique club du nord de la France pour deux saisons. "Je suis très heureux de me retrouver ici et de revenir en France. J'ai passé de belles années dans ma carrière, des moins bonnes et j'ai pris cette décision de revenir ici, tout simplement parce qu'on a les mêmes valeurs que ce club de Lille", a déclaré le champion du monde 2018.

Un cadre du FC Barcelone pendant plusieurs saisons

Arrivé en 2016 au Barça en provenance de l'Olympique lyonnais, son club formateur, Umtiti a formé pendant deux ans la charnière titulaire avec Gerard Piqué, remportant deux championnats, trois Coupes du Roi et deux Supercoupes d'Espagne, mais a ensuite vécu une période beaucoup plus difficile, enchaînant les blessures. Notamment handicapé par des douleurs chroniques au genou gauche, "Big Sam" a connu une longue traversée du désert, ne disputant qu'une cinquantaine de matches durant les quatre saisons après le titre des Bleus de 2018.

Prêté à Lecce la saison passée, le joueur de 29 ans y a réalisé une année pleine en disputant 25 matches, et a amené son expérience pour contribuer au maintien du club italien en Serie A, acquis de justesse à une journée de la fin. Les supporters des Pouilles ne s'y sont pas trompé en lui adressant une énorme ovation pour son dernier match à domicile.

31 sélections en Equipe de France

⭐⭐ Champion du Monde 2018

Double champion d’Espagne



C’est réel, il est là @NBFootballpic.twitter.com/BSfwqZRdPl — LOSC (@losclive) July 22, 2023

Maillon essentiel du sacre des Bleus en Russie, Umtiti n'a jamais retrouvé le niveau qui avait été le sien lors de cette compétition : impérial en défense, dominateur dans le duel physique, il avait également inscrit de la tête le but victorieux contre la Belgique en demi-finale, une action célébrée par une danse vantée par le rappeur Vegedream. L'international français (31 sélections, 4 buts), qui avait un temps conservé la confiance de Didier Deschamps malgré son temps de jeu famélique en Catalogne, n'a plus joué avec le maillot tricolore depuis juin 2019 et une défaite de la France contre la Turquie en match éliminatoire de l'Euro 2020.

Des supporters satisfaits

Après son rebond réussi à Lecce, Umtiti doit amener son expérience à la défense des Lillois, cinquièmes du championnat la saison dernière, et qui ont perdu leur capitaine vétéran José Fonte, 39 ans, parti à Braga après près de 200 matches avec les Dogues. Pour Marko, fan des Dogues, le recrutement de Samuel Umtiti, c’est le gros coup de l’été : "Le recruter à Lille, c'est vraiment une bonne chose. On est super content qu'il soit là. C'est un joueur défensif ultra-solide en défense. Il est bon sur les corners, il peut apporter beaucoup de choses au LOSC. Grâce à son expérience, il va pouvoir apporter aux jeunes".

Le défenseur français est la troisième recrue de Lille cet été, après le Portugais Tiago Santos, latéral droit acheté 6,5 millions d'euros à Estoril, et le milieu de terrain offensif international islandais Hákon Haraldsson, en provenance du FC Copenhague pour un montant non précisé.