Ligue 1 et Ligue des champions : une semaine décisive s'ouvre pour le PSG

C'est la semaine de tous les dangers qui s'ouvre ce samedi pour le Paris Saint-Germain. En sept jours, les Parisiens vont disputer trois matches et pourraient voir deux titres s'éloigner ou se rapprocher : celui de champion de Ligue 1, mais aussi le très convoité trophée de la Ligue des champions. Un programme relevé, qui commence par un déplacement à Metz, à 17 heures.

Deux matches de Ligue 1, une demi-finale de Ligue des champions

Premier objectif pour Paris : récupérer la tête de la Ligue 1. Pour cela, la victoire impérative dans l'Est, en attendant le match de Lille, dimanche. Face à la presse, l'entraîneur Mauricio Pochettino s'est montré avenant, souriant et calme à l'approche de l'échéance. Pas de quoi paniquer : il pourra compter sur quelques-unes de ses stars, comme Neymar et Mappé, mais aussi sur des joueurs que personne n'attendait en si grande forme, à l'image du milieu de terrain Idrissa Gueye, comme métamorphosé depuis quelques temps.

De quoi voir venir le match tranquillement, donc, même si un autre défi pointe déjà à l'horizon : la demi finale de Ligue des Champions, contre Manchester City mercredi. Les Parisiens pourront ensuite se reposer brièvement, pour retrouver le championnat trois jours plus tard, samedi prochain contre Lens. Pour les joueurs du PSG, les choses sont désormais claires : on n'a plus le temps de cogiter, place à l'action !