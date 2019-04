Ligue 1 : Dijon, vainqueur de Rennes, reste dans le coup pour le maintien

Dijon confirme sa bonne forme. Les Dijonnais ont obtenu un précieux succès contre Rennes (3-2), vendredi soir en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Avec ce troisième match sans défaite en championnat, le DFCO réalise une belle opération dans la lutte pour le maintien. Dijon reste 18e et barragiste (28 pts), et creuse l'écart avec Guingamp (24 pts, 19e) et Caen (23 pts, 20e), qui affronteront respectivement Marseille et Nice samedi. Ces trois points sont d'autant plus importants que les Bourguignons se déplaceront à Caen dans une semaine, pour un match ô combien capital.

A l'inverse, les Rennais enchaînent une quatrième rencontre consécutive sans victoire et restent 11e (43 pts), désormais bien loin des places européennes. Pour disputer la Ligue Europa une deuxième saison de suite, les Bretons devront remporter la Coupe de France, la semaine prochaine contre le PSG.