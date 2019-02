Ligue 1 : Caen craque, Reims poursuit sa série, Nantes s'offre Bordeaux

Caen a longtemps cru obtenir une victoire précieuse dans l'optique du maintien sur la pelouse de Toulouse, dimanche après-midi dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Après l'ouverture du score de Crivelli (45e+3) ils ont finalement concédé le nul (1-1) dans les arrêts de jeu de la seconde période sur un coup-franc de Gradel (90e+1). Ils restent donc 18èmes, avec deux points de retard sur Monaco, qui affronte Lyon dimanche soir.

Reims reste invaincu en 2019. Dans le même temps, Reims s'est offert une victoire écrasante à Montpellier (4-2) et reste invaincu en championnat en 2019 (neuf matches sans défaite). Mes Rémois sont provisoirement 5èmes du championnat, en attendant le résultat de l'OM, en déplacement à Rennes en début de soirée.

Les Nantais, de leur côté l'ont emporté à domicile face à Bordeaux sur la plus petites des marges grâce à un but de Pallois (51e). A la 14ème place, il reviennent à deux longueurs de leur adversaire du jour, 13ème et prennent deux poins d'avance sur les Toulousains.