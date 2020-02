Ligue 1 : Bordeaux et Marseille se neutralisent après un triste match

Une purge. Le mot n'est pas trop fort pour qualifier le triste match nul entre Bordeaux et Marseille (0-0), dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Cette soirée sans saveur fait en tout cas les affaires du leader, le PSG (55 pts), qui en profite pour prendre 12 points d'avance sur l'OM (43 pts), deuxième. Les Girondins, 10e avec 30 points, auraient tout de même pu espérer mieux. Le but du défenseur brésilien Pablo a été refusé pour une main (contestable) après visionnage de la VAR (41e) et Mandanda, encore une fois excellent avec deux arrêts décisifs, a permis à Marseille d'arracher un point.

Les Phocéens, qui concèdent leur deuxième match nul de suite, sont désormais sous la menace de Rennes, troisième à seulement trois longueurs.