Ligue 1 : Aulas confirme les arrivées de Juninho et Sylvinho a Lyon

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, a confirmé samedi les arrivées à l'Olympique Lyonnais des Brésiliens Juninho comme directeur sportif et Sylvinho comme entraîneur. "Juninho va nous rejoindre. Il va arriver incessamment. Il vient comme directeur sportif. Il a préparé son diplôme de manager UEFA. Il aura la quasi totalité des responsabilités sportives, ce qui me fera un peu de bien", a déclaré Jean-Michel Aulas.

Sylvinho choisi par Juninho

"Il vient avec Sylvinho, c'est Juninho qui l'a choisi. Il n'a pas une grande expérience d'entraîneur numéro 1, mais sans vouloir comparer avec Zidane, nous avons vu que de grands joueurs pouvaient rapidement s'inscrire dans des projets ambitieux. Il viendra avec un autre technicien de la sélection brésilienne qui s'occupera des statistiques et de la vidéo", a ajouté le président lyonnais. "Nous donnerons des moyens à ces garçons qui arrivent", a-t-il conclu.

Juninho (44 ans) a joué à Lyon entre 2001 et 2009 et été sacré champion de France sept fois de 2002 à 2008, gagnant au passage une Coupe de France (2009). Sylvinho (45 ans), qui vient de rompre son contrat avec la Fédération brésilienne où il était entraîneur adjoint de la sélection auriverde, a été joueur au Corinthians, Celta Vigo, Arsenal, Barcelone et Manchester City. Il été adjoint de Tite, l'actuel sélectionneur national brésilien mais aussi de Robert Mancini à l'Inter Milan.

L'OL, large vainqueur de Caen (4-0) samedi, est assuré de terminer sur le podium de la Ligue 1, à la troisième place, et de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.