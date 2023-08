Ligue 1 : à Strasbourg, le nouvel entraîneur Patrick Vieira attendu au tournant

C'est un vent de changement qui souffle sur le club de football de Strasbourg. En quelques semaines seulement, un nouveau propriétaire est arrivé, celui de Chelsea, Todd Boehly, tandis que les grands travaux du Stade de la Meineau ont débuté. Un nouvel entraîneur, Patrick Vieira, s’est également installé sur le banc. À 47 ans, le Champion du monde 98 démarre une nouvelle aventure, les étoiles pleins les yeux.

Un discours qui séduit

"Ça sent le football ici et c'est pour ça que, être ici aujourd'hui, c'est quand même une fierté pour moi parce qu'il y a des bases encore qui sont solides", explique-t-il devant les journalistes. "Il y a cet amour, cette relation entre supporters-joueur. Il y a vraiment une ambiance, il y a l'atmosphère qui me fait croire qu'on peut vraiment très bien travailler dans ce club", ajoute l'ancien milieu des Bleus.

À Strasbourg, Patrick Vieira retrouve Mark Keller, son coéquipier quelques mois en équipe de France. Le président du Racing a immédiatement été conquis par le discours de son nouvel entraineur. "Ce qui m'a profondément marqué, c'est aussi sa motivation. J'ai trouvé qu'il était habité par le challenge qu'on lui proposait et ce qui m'a plu, et c'est plutôt venu de lui, 'est bien sûr faire mieux que ce qu'on faisait, mais s'appuyer aussi sur ce qui a été bien fait, peut-être depuis dix ans en club", note-t-il.

"Tout le monde attend beaucoup" de lui

Il faut dire que le RC Strasbourg sort d’une saison compliquée, avec un maintien acquis à la dernière journée, sous les ordres de Frédéric Antonetti. Mais avec des moyens bien plus conséquents, tout Strasbourg rêve de jours meilleurs selon Jacky Duguépéroux, ancien entraîneur du Racing.

"Tout le monde attend beaucoup et il aura la chance de cocher une équipe devant un stade plein à guichets fermés pendant tous les matches qui auront lieu à domicile. Parmi les professionnels de football, il est un petit peu attendu au tournant pour vraiment montrer qu'il est un coach à la hauteur de ce qu'il était comme joueur", souligne toutefois l'ancien entraineur.

Premier élément de réponse dimanche soir, avec la réception à la Meinau de l’Olympique Lyonnais.