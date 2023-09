«Let's go Chiefs» : quand Antoine Griezmann vient commenter du foot US dans les studios de BeIN Sports

Antoine Griezmann aurait-il trouvé une nouvelle carrière ? C'est bien connu, le joueur de l'équipe de France aime amuser la galerie. Et jeudi soir, il l'a une nouvelle fois prouvé. Alors que les Bleus venaient de décrocher une cinquième victoire de rang lors des qualifications pour l'Euro 2024 en s'imposant face à l'Irlande (2-0) au Parc des Princes, l'attaquant de l'Atletico Madrid n'a pas profité de sa soirée pour aller se reposer, au contraire.

Après la rencontre, le sélectionneur Didier Deschamps avait laissé quartier libre à ses joueurs, principalement pour leur permettre d'assister au match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande. Mais pour Antoine Griezmann, la passion pour le sport américain était trop forte. Si le vice-capitaine des Bleus est un fervent suiveur de la NBA, la ligue de basket nord-américaine, où il est régulièrement repéré au bord des parquets, le joueur de 32 ans est aussi un grand fan du football américain. Et il ne s'en est pas caché jeudi soir sur BeIN Sports.

Au commentaire de son équipe favorite

À la surprise générale, l'attaquant de l'équipe de France a échangé son rôle de créateur sur les terrains de football pour être commentateur. Quelques heures après avoir performé au Parc des Princes face à des Irlandais dépassés, Antoine Griezmann a profité de son temps libre accordé par son sélectionneur pour se faufiler dans les locaux de BeIN Sports. Et ce n'est pas un hasard. Le Français venait pour la reprise du championnat de la NFL, la ligue de football américain outre-Atlantique.

La venue surprise d’Antoine Griezmann venu pour porter chance aux @Chiefs !

1 minute plus tard, Pick 6 de Brian Branch et égalisation des @Lions

Ah Bravo #NFLextrapic.twitter.com/G9pPl9hLNE — LIONEL BUTON (@LioButon) September 8, 2023

Et pour l'occasion, les Kansas City Chiefs, tenants du titre et équipe favorite de Grizou, lançaient les hostilités face aux Detroit Lions. "Let’s go Chiefs. On ne pouvait pas dormir là, les gars, premier match de la saison", se réjouissait le champion du monde 2018 en entrant dans le studio.

Malheureusement pour lui, sa présence en tant que commentateur n'a pas porté chance à son équipe. Comme la venue d'Antoine Griezmann, la défaite des Chiefs (20-21), pourtant champions la saison dernière, était une véritable surprise, et cela, dès l'ouverture du championnat. La star des Bleus aura même assisté en plein direct à un touchdown de l'équipe adverse. "Comme par hasard quand je suis ici", ironisait-il au micro de BeIN Sports. Même s'il reste encore quelques belles années à Antoine Griezmann sur les terrains de football, l'attaquant des Bleus saura trouver sa place derrière les micros par la suite.