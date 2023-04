L'Espagnol Carlos Alcaraz réussit son retour sur terre au tournoi ATP de Barcelone

L'Espagnol Carlos Alcaraz (2e mondial) a très bien débuté sa campagne européenne sur terre battue, en battant le Portugais Nuno Borges (79e) 6-3, 6-1 en à peine plus d'une heure au deuxième tour du tournoi ATP 500 de Barcelone, mardi. Le jeune phénomène espagnol de 19 ans a rapidement fait le break dans une partie à sens unique, dès le deuxième jeu de service du Portugais, qu'il a remporté "blanc" sur une double faute adverse.

Débordant la défense du Portugais par la puissance et la profondeur de ses coups, Alcaraz lui a encore pris son service suivant, s'échappant 4-1, puis 5-1 sur son engagement. Borges a néanmoins réussi à revenir à 5-3 en exploitant sa seule balle de break de la manche, d'une accélération de revers long de ligne.

Piqué au vif

Piqué au vif, Alcaraz a pris dès le jeu suivant à nouveau le service de Borges, empochant le premier set 6-3 en 35 minutes. Le numéro 2 mondial a accéléré dans un deuxième set où il s'est vite détaché 3-0 avant de remporter cette seconde manche 6-1 sur un jeu "blanc" sur son engagement, pliant le match en 1 h 03 min.

Comme au premier set, Borges s'est procuré une balle de break dans ce second acte, qu'il n'a pas su cette fois exploiter. En huitièmes, Alcaraz, paradoxalement plus à l'aise contre Borges sur les jeux de service adverses que sur ses propres engagements, trouvera sur sa route un autre Espagnol. Soit Bernabe Zapata (41e mondial), demi-finaliste à Buenos-Aires et Rio de Janeiro en février sur la terre battue sud-Américaine, soit Roberto Bautista, encore 25e mondial mais qui semble sur le déclin à 35 ans.