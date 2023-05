L'Espagnol Carlos Alcaraz conserve son titre au Masters 1000 de Madrid en battant Struff en finale

Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz a conservé le titre au Masters 1000 de Madrid mais a longtemps souffert contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, 65e et lucky loser, finalement vaincu 6-4, 3-6, 6-3 dimanche. Alcaraz, 20 ans depuis deux jours, remporte ainsi le dixième titre de sa jeune carrière, son quatrième en Masters 1000, et son quatrième de la saison, après Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone.

À trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), le jeune Espagnol a accumulé 19 victoires en vingt matches sur terre battue en 2023. Sur l'ocre européen, il est même invaincu : de Barcelone à Madrid, il vient d'aligner onze succès. Sa seule défaite sur la surface remonte au mois de février, en finale à Rio, face au Britannique Cameron Norrie.

Lucky loser

Au total, le protégé de Juan Carlos Ferrero, blessé pour l'Open d'Australie et qui a lancé tardivement sa saison en février, compte 29 victoires pour seulement deux défaites en 2023. "Carlitos" se retrouve tout près de redevenir numéro 1 mondial : de retour sur les talons de Novak Djokovic lundi, il n'aura besoin que de jouer un match au Masters 1000 de Rome la semaine prochaine pour être assuré de se réinstaller sur le trône du tennis mondial à l'issue du tournoi italien. Alcaraz n'avait pas joué à Rome il y a un an, quand Djokovic s'y était imposé.

Struff, premier lucky loser à s'inviter en finale en Masters 1000, a toutefois bousculé Alcaraz comme personne depuis le début de la saison européenne sur terre battue, avec une tactique ultra offensive : service-volée à gogo derrière sa première balle surpuissante et agressivité maximale au retour. Mais le lauréat de l'US Open 2022 n'a pas cédé à la frustration visible et a fini par trouvé la clé pour s'imposer après quasiment deux heures et demie de duel. À 33 ans, Struff quitte lui la capitale espagnole certain de grimper au meilleur classement de sa carrière lundi, au 28e rang.