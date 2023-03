Les résultats Quinté du 22/03/2023 à Lisieux

Victoire pour le numéro 14, Gitano. Le cheval monté par le jockey Théo Duvaldestin a remporté la course quinté du mercredi 22 mars 2023 à Lisieux, sur une piste en sable avec corde à droite. Dans une course de 2.725 mètres de longueur, le Français s'est imposé aux dépens, respectivement, des numéros 13, Express de l’Iton, 2, Fée du Vernay, 12, Goutte du Houlbet et 1, Furioso Beach. Dans l'ordre, nous avons donc le 14, le 13, le 2, le 12 et le 1.

Cinq disqualifications et un non partant

Viennent ensuite le 9, Crack Atout, le 10, Heliot De Cahot, le 15, Faredgio Menuet, le 5, Gaz d’Occagnes et le 3, Dahlia du Pont qui complètent le top 10, dans une course à 16 partants. Le 4, Fayette, a terminé longtemps après à la dernière place. Enfin, cinq chevaux ont été disqualifiés au quinté du jour : le 6 Diwi d’Occagne, le 7 Fanal du Garden, le 8 Escort Boy, le 11 Hastronaute et le 16 Quello.

Découvrez le top 10 du quinté à Compiègne : 1er Gitano (14)

2e Express de l’Iton (13)

3e Fée du Vernay (2)

4e Goutte du Houlbet (12)

5e Furioso Beach (1)

6e Crack Atout (9)

7e Heliot De Cahot (10)

8e Faredgio Menuet (15)

9e Le Gaz d’Occagnes (5)

10e Dahlia du Pont (3)

Le prochain rendez-vous Quinté aura lieu ce jeudi 23 mars, à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine.