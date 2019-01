Disparition de l'avion du footballeur Emiliano Sala : où en sont les recherches ?

La police de Guernesey a indiqué mercredi matin que les recherches avaient repris pour tenter de localiser l'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote.

Une zone ciblée. "Deux avions décollent et mèneront des recherches dans une zone ciblée, où il nous semble y avoir le plus de probabilité de trouver quelque chose, d'après notre analyse des marées et de la météo depuis la disparition", indique la police dans un tweet. Les zones côtières autour d'Aurigny doivent également être fouillées, de mêmes que les rochers et les îles alentour.

Quatre hypothèses formulées. Quatre pistes sont actuellement à l'étude. Première possibilité : Emiliano Sala et son pilote ont atterri quelque part, mais n'ont pas réussi à établir le contact. Seconde possibilité : ils se sont posés sur l'eau et ont été secourus par un bateau, mais n'ont pas réussi à établir le contact. Troisième possibilité : ils ont atterri sur l'eau et se sont réfugiés sur le canot de sauvetage présent dans l'avion. Dernière possibilité : l'avion s'est détruit au contact de l'eau, les laissant dans la mer.

La police de Guernesey a précisé sur Twitter qu'elle organisait ses recherches en se basant sur l'option du canot de sauvetage, qui rendrait la situation particulièrement urgente, mais pas désespérée.

Le footballeur Emiliano Sala, ancien joueur du FC Nantes et nouvel attaquant de Cardiff, a quitté la France lundi pour rejoindre son nouveau club dans un petit avion, à bord duquel il se trouvait seul avec un pilote. L'appareil, attendu vers 21 heures lundi soir au Pays-de-Galles, n'est jamais arrivé. Mardi soir, la presse argentine a révélé qu'il avait laissé un message audio sur WhatsApp à ses proches, dans lequel il s'inquiétait de l'état de l'avion.