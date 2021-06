Doublé de Giroud, Benzema blessé : ce qu'il faut retenir de la victoire des Bleus contre la Bulgarie

Les retrouvailles de l’équipe de France avec son public ont été belles ! Pour leur dernier match de préparation avant l’Euro, les Bleus n’ont certes pas connu de problèmes pour battre largement une faible Bulgarie (3-0) grâce à un but d’Antoine Griezmann et un doublé ô combien symbolique d’Olivier Giroud, mardi soir devant 5.000 supporters ravis de revenir enfin au Stade de France. Mais les champions du monde ont également eu peur pour Karim Benzema, sorti sur blessure à la 39e minute après s’être plaint d’une douleur au-dessus du genou droit. Didier Deschamps a néanmoins donné des nouvelles rassurantes de son joueur, assurant qu’il ne s’agit que d’une "béquille". De quoi lui permettre d’être sur pied le 15 juin prochain, pour le premier match de l’Euro contre l’Allemagne ? On l’espère très fort.

La mauvaise nouvelle de la soirée : Benzema remplacé après une béquille

Après avoir battu facilement le pays de Galles la semaine dernière (3-0), les Bleus n’ont à nouveau pas connu de problèmes pour leur deuxième match de préparation. Mais la tranquille victoire des Tricolores a été quelque peu assombrie par la sortie sur blessure de Karim Benzema. A la 31e minute, l’attaquant du Real Madrid s’est mal réceptionné après un duel aérien avec un défenseur bulgare. Après avoir été soigné quelques minutes par le staff médical des Bleus, "KB9" est revenu brièvement sur la pelouse avant de demander son changement. Mais Didier Deschamps a donné des nouvelles rassurantes, à une semaine du début de l’Euro. "C'est une béquille, il a pris un bon coup au-dessus du genou. Il s'est arrêté, il sentait que ça durcissait. Il ne faut pas prendre de risques", a déclaré le sélectionneur des Bleus, interrogé à la pause au micro de M6. L’état de forme de Benzema sera en tout cas guetté avec attention dans les prochains jours.

Le symbole : Giroud est éternel

Si la soirée a été cruelle pour l'attaquant du Real, elle a été belle pour Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea a inscrit un doublé de "renard des surfaces" après avoir remplacé, comme un symbole, Karim Benzema (à la 39e). Il a d'abord parfaitement repris un centre au cordeau de la droite de Benjamin Pavard (83e), avant de conclure de près une offrande de Wissam Ben Yedder sept minutes plus tard (90e). Avec désormais 46 buts en Bleus, Giroud s'approche encore un peu plus du record de Thierry Henry (51 buts). Il aura surtout prouvé qu'il restait un formidable professionnel, toujours capable de répondre présent quand on fait appel à lui.

2014 - Olivier Giroud est le 1er remplaçant à inscrire un doublé avec l'équipe de France depuis Antoine Griezmann face à la Jamaïque en juin 2014. Bolide. pic.twitter.com/TzuizVBF7w — OptaJean (@OptaJean) June 8, 2021

L’homme en forme : Griezmann encore buteur

Si Giroud a été déterminant, que dire d'Antoine Griezmann. L'attaquant du Barça a à nouveau marqué, quelques jours après sa superbe frappe en lucarne contre le pays de Galles. Cette fois-ci, "Grizi" a été un peu plus chanceux avec une reprise acrobatique détournée par la tête d'un défenseur bulgare (29e), pour l'ouverture du score tricolore. Griezmann a également été très précieux dans le jeu, par ses passes et son sens du collectif, confirmant son statut de leader offensif de l'équipe de France. S'il se montre dans les mêmes dispositions à l'Euro, il pourrait faire très, très mal.

L’image qui fait plaisir : du public au Stade de France

La victoire des Bleus a en tout cas été dignement célébrée par les supporters des Bleus. Pour la première fois cette année, 5.000 supporters ont été autorisés à assister une rencontre de l'équipe de France. Les Irrésistibles français, le principal groupe de fans, a donné le "la" dans les tribunes du Stade de France, enchaînant les chants dans une ambiance de fête.

Il y a de l’ambiance. 5000 supporters au lieu de 0 ça change tout. Ils sont chauds ! @IF_Supporters#FRA#FRABUL on se retrouve sur @Europe1pic.twitter.com/fNwEEeZVxR — C. de La Morinerie (@Morinerie) June 8, 2021

Le foot avec du public, c'est tellement mieux.