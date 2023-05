Leinster-La Rochelle en finale de Champions Cup : de nombreux supporters rochelais ont fait le déplacement à Dublin

Au lendemain de la victoire du Rugby Club Toulonnais en finale de Challenge Cup face à Glasgow (19-43), c'est au tour de La Rochelle d'affronter Leinster en finale de Champions Cup. Un défi de taille pour le Stade rochelais, qui jouera à 17h45 à Dublin à guichets fermés. Les 57.000 billets du stade Aviva ont été pris d'assaut. Le succès est tel que pour permettre aux supporters de venir soutenir leur équipe, la compagnie Ryanair a affrété deux avions supplémentaires au départ de La Rochelle. Europe 1 est allée à leur rencontre à leur arrivée en Irlande.

"Je parie 100 % sur la victoire rochelaise"

Sous les yeux étonnés de quelques touristes qui ignorent l'actualité rugbystique, une nuée de passagers en maillot jaune et noir passe les portes des arrivées. "Je parie 100 % sur la victoire rochelaise. Non, ça va être un grand match, un très beau match. Mais ça se jouera encore une fois, comme l'an dernier sur les derniers instants", avance Laurent, venu spécialement pour l'occasion.

Vu les 400 euros que coûte une nuit d'hôtel à la dernière minute, heureusement que Laurent et ses amis ont pris de l'avance. "Lorsqu'on est passionné par le Stade Rochelais, on anticipe", sourit l'un des membres du groupe. "L'hôtel est réservé depuis septembre. On croisait les doigts pour que ce soit La Rochelle donc c'est formidable", ajoute une autre supporter.

D'autant que la bonne humeur a commencé dès le vol en direction de Dublin. "Il y avait une ambiance sympa mais aussi un peu concentrée. Et l'ambiance, on va la mettre à la française et surtout à la Rochelaise", assure Laurent. Les mots du capitaine Gregory Aldridge, vendredi en conférence de presse, en disent long sur l'état d'esprit : "on est là pour faire le job et on garde les émotions pour dimanche", a déclaré le joueur rochelais.