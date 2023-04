Le Stade Toulousain parvient à renverser Lyon (36-31) et conforte son trône au classement du Top 14

Malgré un début de match chaotique et un effectif ménagé en vue de la demi finale de Champions Cup face au Leinster dans quinze jours, le Stade Toulousain s'est imposé à domicile face à Lyon (36-31) dimanche en clôture de la 22e journée de Top 14. Ce quinzième succès de la saison permet aux Toulousains de conforter leur place de leader et de faire un pas de plus vers une qualification directe pour les demi-finales avec onze points d'avance sur le Stade Français, troisième.

Battus pour la troisième fois de rang, les Lyonnais reculent en revanche à la sixième place avec deux points d'avance seulement sur l'Union Bordeaux-Bègles (7e). À moins de quinze jours du choc tant attendu face au Leinster, le staff toulousain avait clairement fixé sa priorité en laissant en tribune Lebel, Ahki, Mallia et Arnold. Baille, Willis, Meafou, Ramos et Dupont, étaient quant à eux sur le banc.

Contrairement à ce qui était prévu, ces deux derniers n'y sont pas restés très longtemps: quatre minute pour Ramos obligé de suppléer Arthur Retière (genou) et treize pour le capitaine tricolore venu remplacer Ange Capuozzo, visiblement touché à l'omoplate alors qu'il revenait de deux mois d'absence pour une blessure identique. Ces coups du sort successifs expliquent peut-être les dix premières minutes chaotiques de Toulousains cueillis sur deux contres du LOU concrétisés par l'ailier des Bleus Ethan Dumortier (0-7, 6e) puis dans la foulée par le centre Josiah Maraku (0-14 10e).

Ramos sur une aile

Avec Antoine Dupont à l'ouverture, Romain Ntamack au centre et Thomas Ramos a un inhabituel poste d'ailier, les Toulousains ont ensuite profité des deux cartons jaunes infligés au LOU, à Couilloud (19) puis à Geraci (24), pour renverser leur adversaire juste avant le repos après un essai de pénalité puis une percée de Thibaud Flament (20-17).

Trop indisciplinés, les Lyonnais ont été à nouveau réduits à 14 après une faute de Saginadze (57) qui permettait à Ramos d'offrir le break aux siens (26-17). Six minutes plus tard, le Stade Toulousain se mettait définitivement à l'abri grâce à Antoine Dupont après une belle action collective (33-17, 64e).

Malgré deux essais du LOU en supériorité numérique suite au carton jaune infligé à Ntamack (69), les Toulousains ont résisté jusqu'au bout. Ils ont désormais rendez-vous à Paris pour y défier le Stade Français samedi prochain. Là encore, le quintuple champion d'Europe devrait faire tourner son effectif pour arriver avec le plus de fraîcheur possible pour sa demi-finale européenne à Dublin. Son objectif annoncé.