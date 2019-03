Le retour de Zinédine Zidane au Real Madrid est "une très grande surprise"

L'AVIS DE

Le coup de théâtre en a surpris plus d'un. A commencer par Alain Roche, notre consultant. L'annonce du retour de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid ne lui paraissait pas évident, avant l'annonce officielle du club, en fin de journée, lundi. "S'il devait prendre un club, je pensais qu'il attendrait le mois de juin. Mais il doit avoir des garanties exceptionnelles données par son président, ça c'est sûr. Pour venir aussi tôt...", commente Alain Roche au micro de Matthieu Belliard sur Europe 1. "Pour moi, en tout cas, c'est une très grande surprise."

"Florentino Perez est obligé de marquer les esprits". Alors pourquoi Zidane, qui a quitté sur un même coup de théâtre le banc Merengue en fin de saison dernière après avoir remporté une troisième Ligue des champions consécutive, revient-il maintenant, aux deux-tiers d'une saison ratée par son club de coeur ? "Je suis persuadé qu'il lui a déjà garantit une enveloppe importante pour l'année prochaine, parce qu'il va falloir renouveler cet effectif qui est en fin de cycle", répond Alain Roche. "Florentino Perez est obligé de marquer les esprits en faisant un grand recrutement et en renouvelant son effectif avant les élections de l'année prochaine. Faire revenir Zidane est un atout dans sa besace."

"Il est soutenu par une grande partie du public et son président". Pour le spécialiste, il est clair que "le problème du Real Madrid n'est pas que sur le banc". "Ça fait quand même deux entraîneurs qui sont passés en huit mois (Julen Lopetegui et Santiago Solari, ndlr). Plusieurs joueurs sont en dessous de leur niveau. Mais c'est compréhensif : c'est une génération exceptionnelle, qui a tout gagné, qui n'a pas de problème d'argent... Se remettre en question, c'est jamais simple. Je peux comprendre qu'il y ait un moment de moins bien, et c'est peut-être le moment de tourner la page avec un entraîneur emblématique qui va réussir à fédérer son groupe", analyse-t-il encore, refusant de considérer qu'il s'agit là d'une prise de risque de l'ancien n°5 madrilène.

"Il est l'emblème du club. Je crois que Zidane, il partirait en Italie, en Angleterre, dans tous les clubs européens autres que le Real Madrid, il prendrait un risque. Là, il en prend moins à mon avis parce qu'il est soutenu par une grande partie du public et son président."