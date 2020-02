Le PSG s'impose à Nantes, Rennes stoppé à Lille

Le Paris Saint-Germain, sans Neymar, blessé aux côtes, s'impose à Nantes et creuse l'écart au classement, avec 58 points. Au stade de la Beaujoire, les hommes de Thomas Tuchel ont remporté le match 2-1 face à Nantes avec un but d'Icardi à la 29ème minute et de Kehrer à la 57ème minute. Mais ils se sont tout de même fait peur. Une grosse bourde de Presnel Kimpembe, à la 68ème minute a offert la réduction du score aux Nantais. Les Parisiens continuent cependant leur survol de la Ligue 1, avant leur rencontre face à Dortmund le 18 février prochain.

Rennes stoppé à Lille

Rennes, surprenant troisième de Ligue 1, a été stoppé à Lille (1-0) mais restera sur le podium à l'issue de la 23ème journée, devant les Nordistes. Si le Stade rennais avait réussi à retourner une situation très, très mal embarquée vendredi dans le derby contre Nantes (victoire 3-2 après avoir été mené 2-1 jusqu'à la 94ème minute), les hommes de Julien Stéphan à Lille n’ont pas reproduit l’exploit. Dès la 4eme minutes, Loïc Rémy a marqué scellant le sort du match. Sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, le Losc est décidément difficile à battre : une défaite cette saison, contre le Paris SG.

Pire, les Bretons ont perdu celui qui les avait sauvés quatre jours plus tôt, Raphinha, sorti sur blessure en première période. Pour les Nordistes, c’est une belle opération. Quatrième au classement avec 37 points, l’équipe revient à trois points de leurs adversaires du soir.

Monaco respire

Monaco se relance face à Angers avec une courte victoire 1-0 qui fait du bien. C’est la première victoire en championnat de l’entraîneur Robert Moreno, après quatre rencontres en Ligue 1. Le Rocher souffle et revient en première partie de classement (32 points) grâce à ce but de Stevan Jovetic à la 18eme minute. Les Angevins n’ont pas démérité. C'est une énorme déception, compte tenu de la physionomie de la rencontre. Je considère que c'est un hold-up à domicile, a réagi, amer, l’entraîneur d’Anger Stéphane Moulin.