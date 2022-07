PSG : avec quel entraîneur le groupe reprend-il l'entraînement ce lundi ?

Ce lundi 4 juillet marque le retour des joueurs parisiens à l'entraînement après plus d'un mois de vacances. Le club parisien est le dernier à reprendre le chemin de l'entraînement parmi tous les pensionnaires de Ligue 1. Si au niveau des joueurs, il n'y aura que très peu de nouveauté, c'est sur le banc que se trouvera le principal changement : Christophe Galtier - présent à Paris depuis plusieurs jours - va être intronisé ce lundi en remplacement de Mauricio Pochettino.

Galtier à Paris depuis jeudi

Après avoir fait une première apparition jeudi dernier au Camp des Loges, Christophe Galtier devrait signer son contrat et faire connaissance avec une partie de son nouvel effectif. L'occasion pour l'ancien entraîneur de Nice de s'entretenir avec quelques tauliers du vestiaire, comme Sergio Ramos, mais aussi la nouvelle recrue venue de Porto, le milieu Vitinha. Les internationaux Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe bénéficient en revanche d'une semaine de repos supplémentaire.

Kimpembe poussé dehors ?

Signe qu'une nouvelle ère s'ouvre, Luis Campos, qui succède à Leonardo, souhaite dégraisser l'effectif parisien. Le défenseur Presnel Kimpembe, un des symboles de la formation parisienne, pourrait plier bagage, ce qui serait une erreur, pour notre consultant Marc Libbra. "Pour moi, c'est un combattant qui est toujours là, mais je pense que Paris, quoi qu'il arrive, doit garder ce genre de joueur. Et en plus, il aime le PSG", explique-t-il. Le Brésilien Neymar non plus n'est pas certain de rester à Paris malgré son statut de superstar, car 'le bling bling, c'est terminé', tonne le président Nasser Al-Khelaïfi.

Enfin, pas tout à fait. Le PSG n'a pas trouvé mieux que d'organiser une tournée estivale au Japon à partir de la mi-juillet pour développer son image en Asie.