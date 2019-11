"Le penalty aurait dû être annulé" : Pascal Garibian reconnaît une erreur d'arbitrage lors de Marseille-Lyon

RÉACTION

C'est une image qui aurait pu tout changer. Un plan que les arbitres responsables de l'arbitrage vidéo n'ont pas vu, mais qui aurait pu faire basculer ce bouillant Marseille-Lyon. Celle du "ballon qui tombe sur la main du Marseillais Morgan Sanson" dans la surface lyonnaise, quelques secondes seulement avant une autre faute de main, celle de Thiago Mendes, qui a entraîné un penalty sifflé pour l'OM et transformé par Dimitri Payet.

Sauf que ce penalty accordé à Marseille lors de la victoire (2-1) contre Lyon, dimanche, en Ligue 1, n'aurait pas dû être accordé, a admis mardi le directeur technique de l'arbitrage. "Factuellement, techniquement, ce penalty aurait dû être annulé", a déclaré Pascal Garibian lors d'une visite de presse du centre de visionnage de la VAR à Paris. "Il y a eu main offensive de Sanson, on aurait dû annuler le but" et donc le penalty, a affirmé Pascal Garibian.

Canal+ a diffusé les images de la main de Sanson plusieurs minutes après l'ouverture du score de Payet. "La réalisation (de la chaîne) n'a sorti les images que huit minutes après la main de Sanson", a-t-il ajouté, évoquant "une situation imparfaitement maîtrisée" et ce, sans même parler du fait que, sur le penalty de Payet, plusieurs joueurs de l'OM avaient pénétré dans la surface de réparation et que celui-ci aurait donc dû être retiré.

Dès la fin du match, le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas avait déploré de "grosses erreurs" de la part de l'arbitre Antony Gautier, tandis que lundi, l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia a estimé que l'utilisation de la VAR devait être améliorée.