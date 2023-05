Le Mans accueille le 1000e Grand Prix moto de l'histoire

C’est un heureux hasard du calendrier, le 1000e Grand Prix de l’histoire de la Moto GP a lieu au Mans. Un Grand Prix de France qui a une particularité, assure d’emblée le champion en titre, Fabio Quartararo : "Le public, c’est la chose la plus impressionnante". En plus, pour les fans, "c’est le Grand Prix où il y a le plus de choses à faire, le samedi soir, il y a un très beau spectacle", ajoute-t-il. Fabio Quartararo, en délicatesse avec sa moto cette saison, pourra profiter du soutien du public. L’an dernier, 110.000 spectateurs étaient présents le long du circuit. Un record.

110.000 spectateurs l’an dernier

Claude Michy est l’organisateur du Grand Prix de France : "Je pense qu’au niveau de la fréquentation, on est un peu au maxi. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. C’est aussi une qualité de confort pour le public, qu’il soit bien installé, qu’il voit bien". L'édition précédente, 110.000 spectateurs s'étaient pressés le long du circuit manceau, un record d'affluence.

Petit cocorico. Les équipes ont désigné l’an dernier le Grand Prix de France comme le meilleur Grand Prix du championnat du monde. Ce dimanche, en devenant le 1000e du calendrier, il entrera un peu plus dans l’histoire de la MotoGP.