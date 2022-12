Le jour où Pelé a failli rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain

Nous sommes en 1971. Le PSG est alors un petit club, tout juste promu en première division. Et pour briller, les Rouges et Bleus ont un rêve : faire signer le grand Pelé. Le président parisien de l'époque ne se pose pas de questions. Il veut absolument la star brésilienne, disparue ce jeudi à 82 ans.

"Pelé est un homme dans un contexte absolument extraordinaire. Quand Pelé paraît, il y a un enthousiasme incroyable. C'est tout juste si on ne baiserait pas le trottoir, derrière chacun de ses pas."

Guy Crescent se rendra au Brésil

Puis, il y a cette rumeur qui circule au sujet des finances du club de Santos FC. Le créateur du Paris Saint-Germain, Guy Crescent, ne perd donc pas de temps. Il s'envole pour le Brésil et fait une proposition de 9 millions de francs pour s'attirer les services de la star, laissant même sous-entendre, à son retour sur le sol français, d'un possible accord. Sauf que Pelé n'a jamais porté le maillot du Paris Saint-Germain.

Car oui, au dernier moment, le club de Santos fait machine arrière et négocie un autre contrat bien plus juteux pour une tournée aux États-Unis. Ce qui sera suffisant pour garder leur légende Pelé et déchirer la proposition parisienne.

Pas rancunier, le PSG a rendu hommage à Pelé ce jeudi. "À jamais Roi du football", ont-ils écrit, avec une photo de la star brésilienne de passage dans la capitale, au pied de la Tour Eiffel.