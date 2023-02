Le Conseil national d'éthique de la FFF appelle de nouveau Noël Le Graët à démissionner

Son départ semble désormais inéluctable. Cette semaine, la mission d'audit sur la gestion de la fédération française de football (FFF) a rendu ses conclusions. Et sans surprise, elles accablent les dirigeants, notamment le président Noël Le Graët, accusé de propos injurieux, et de comportement déplacé, principalement vis-à-vis de femmes.

Désormais, la fédération attend le départ de Noël Le Graët. La publication cette semaine de ce rapport définitif sur les dysfonctionnements de la fédération ne font que précipiter encore un peu plus le président de la FFF vers la sortie. Ce vendredi dans Europe 1 Sport, Patrick Anton, le président du Conseil national d'éthique de la Fédération française de football, a de nouveau appelé Noël Le Graët à démissionner.

"La goutte qui a fait déborder le vase"

"On ne souhaiterait pas le traduire devant une commission de discipline. Ça a été un grand dirigeant et on souhaiterait, même si la porte ou la fenêtre est petite aujourd'hui, qu'il sorte par une porte tant qu'il en est encore temps", a-t-il déclaré au micro de Lionel Rosso sur Europe 1.

"Au lendemain de l'interview du président Le Graët par Marion Bartoli, c'était de mon point de vue et de notre point de vue au Conseil National de l'Éthique, la goutte qui fait déborder le vase. On ne pouvait plus continuer à accepter que la fédération soit gérée par un monsieur qui manifestement a perdu sa lucidité", a-t-il conclu au micro d'Europe 1.