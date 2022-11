Coupe du monde : «La volonté des joueurs est forte et l'ambition intacte», assure Le Graët

Arrivés au Qatar mardi dernier, les joueurs de l'équipe de France prennent progressivement leur quartier dans leur luxueux hôtel situé à Doha et s'acclimatent aux conditions climatiques du pays. Dans l'émission Europe 1 Sport, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a vendu des "conditions d'entraînement idéales".

"On est à un quart d'heure des terrains. L'hôtel a une salle de musculation, et une salle où les joueurs peuvent récupérer. En préparation on ne pourra pas se plaindre de n'avoir pas eu le maximum de ce qui était possible", a développé ce dernier au micro d'Europe 1 Sport.

Une "équipe très complémentaire"

Des conditions qui ne peuvent que favoriser et entretenir la motivation des 25 joueurs : "La volonté des joueurs est forte et l'ambition intacte. Et je crois que l'équipe est très complémentaire", a déclaré Noël Le Graët.

Et malgré les nombreuses blessures de dernières minutes à l'instar de celle de Karim Benzema, le président de la FFF le certifie : "On a des joueurs de qualité, ils jouent tous dans des grands clubs", laissant présager une première victoire dans ce Mondial. La France est du moins favorite pour ce premier match face à l'Australie. Une victoire permettrait aux Bleus de bien rentrer dans la compétition. "C'est ce qui donnera le ton de la suite", a conclu Noël Le Graët.